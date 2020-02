Hermanas de Jefferson Farfán revelan por qué no fueron a ver la película de la ‘Foquita’

El futbolista Jefferson Farfán no esperaba que sus hermanas por parte de padre se manifestaran en televisión nacional para aclarar algunas interrogantes sobre la película La Foquita: El 10 de la Calle.

La panelista Janet Barboza comentó sobre la ausencia del padre del seleccionado en la cinta estrenada recientemente, haciendo hincapié a que todo lo transmitido en la cinta es verdad.

“Tú nos has dicho que tu padre sí cumplió con Jefferson Farfán, sin embargo, tenemos también las declaraciones de Doña Charo, quien dice que no fue un buen padre y al parecer es lo que Jefferson y ella creen, ya que tu papá no aparece en la película”, dijo la conductora.

Ante estas palabras, las hermanas del deportista no se callaron nada y revelaron su versión sobre la premisa de Barboza.

“Bueno, pero se respeta lo que dice la señora Charo, es su punto de vista de ella, cada uno tiene un punto de vista. nosotras y mi papá sabemos que la ayudó y cómo. Se queda en eso y sobre la película hemos dicho desde un comienzo (que preferimos) evitar no molestar en sus cosas de él (sic)”, sostuvo una de sus hermanas.

Jefferson Farfán y sus hijos no tienen una buena relación. Foto: Instagram

De esta manera, las féminas dejan entrever los rumores emitidos sobre la mala relación que su papá tiene con la madre de la ‘Foquita’, resaltando que su progenitor con ellas siempre ha sido un buen padre.

Asimismo, dejan en claro que ellas no son partícipe de los escándalos ocasionados por su hermano Jefferson Farfán, pero si están dispuestas a defenderlo de los ataques de otras personas.