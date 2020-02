Hermana de la 'Foquita’ narra jocosa travesura que cometieron cuando se conocieron [VIDEO]

La vorágine polémica que atraviesa la familia paterna de Jefferson Farfán sobre el supuesto pedido de dinero al jugador tiene, si quiera, un ápice de jocosidad. Y un botón de ejemplo son las declaraciones de Giuliana Farfán Vega, hermana del actual jugador del Lokomotiv de Moscú.

En conversación con los panelistas del programa ‘Válgame’, la hermana de Jefferson Farfán amenizó las críticas relatando una experiencia que pasó cuando se conocieron.

“Yo me acuerdo de Jeffer cuando fue el cumpleaños de mi prima en San Gabriel un 28 de julio”, rememora Giuliana Farfán Vega. “Recuerdo cuando me robé una bolsa de caramelos y me la comí con Jefferson en el cuarto de mi abuelita”, completa entre sonrisas.

Ello disipó la incomodidad que tuvo a inicio del programa, cuando se refirió a las teorías sobre que su familia le exigía dinero al jugador. “Yo quiero dejar bien en claro que todo lo que tenemos es gracias a mi padre y a mi madre y a nadie más”, dijo la hermana de ‘La Foquita’.

“No quiero que estén inventando y diciendo que nosotros estamos pidiendo plata a Jefferson Farfán”, agregó azorada Giuliana Farfán Vega.