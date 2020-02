Sin dudas, Gigi Hadid es una de las personalidades más conocidas y prometedoras del mundo del modelaje. Muchos pensarían que la hija de Yolanda Hadid nació para la mencionada ocupación por su altura, indudable belleza y tonificada figura.

Sin embargo, la modelo recientemente confesó que no siempre fue considerada “talentosa”. A sus cortos 24 años, la artista ha tenido que pasar por muchos cástings y pruebas para finalmente poder llegar a tener el éxito que ahora ostenta.

En una reciente conversación con la revista i-D, la modelo indicó que muchas personas le comentaron que “no tenía cuerpo para pasarela”. Según reveló en la entrevista, este hecho la marcó en su juventud y le causó algunas inseguridades.

Gigi Hadid

“Cuando empecé mi carrera, recién había salido de la escuela y aún tenía mi cuerpo de voleibolista. Era un cuerpo que amaba... lo extraño. En esa época, las personas fueron muy duras conmigo y trataban de decir que no tenía un cuerpo de pasarela”, dijo Gigi Hadid cuando hablaba sobre su primer trabajo con Jean Paul Gaultier y la oportunidad que él le dio en la industria.

“Estilistas y diseñadores que me consideraban para sus shows en ese tiempo, me ponían trajes que realmente cubrían mi cuerpo”, continuó la joven modelo.

Considerando estas experiencias, la celebridad hizo una comparación de su último trabajo con la marca. El show se llevó a cabo a finales de enero y tuvo a Gigi Hadid como una de las principales estrellas sobre el estrado.

“Me sentí muy honrada de que me pidieran que desfilara, porque no solo trabajó con diferentes personas en toda su carrera, sino que también transmitió en la calle gran parte de su último desfile de alta costura. Creo que eso dice mucho sobre quién es él como diseñador y como persona. Se preocupa mucho por la persona que lleva el look y saca algo de ellos”, finalizó la hermana de Bella Hadid, sobre Jean Paul Gaultier.