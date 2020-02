Luego que anunciara a través de redes sociales que no volvería a Esto es Guerra, Rosángela Espinoza reapareció para sorpresa de todos. La popular ‘Chica Selfie’ reveló las razones que le llevaron a no apartarse del reality de competencia.

Esto es Guerra inició con la novedad del retorno de Rosángela Epinoza, luego de que anunciara en Twitter -hace una semana- que, de manera irrevocable, se retiraba del programa de América TV. Argumentó que se concentraría en terminar su carrera profesional en la universidad.

Pero, cuando Gian Piero Díaz cuestionó las razones que la llevaron a decidir dar un paso al costado, Rosángela Espinoza expresó lo siguiente: “Me molesté ese día con la producción; esa acción de uno de mis compañeros que me empujara. Yo no les he dado confianza para que se jueguen de esa manera conmigo (sic)”.

Seguidamente, Gian Piero Díaz dejó entrever que ello fuera una excusa para justificar su salida de Rosángela Espinoza: “Mi mayor prioridad es terminar mi carrera, pero esa situación me molestó bastante. ¿Para qué voy a dar todo si me van a tratar así?, sobre todo mi equipo”, dijo.

Pero, pronto, Rosángela Espinoza aseguró que regresó a Esto es guerra debido al contrato que la ata al reality de competencia, aseveración que no agradó del todo a Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo.

PUEDES VER Rosángela Espinoza recibe sorpresa de amor de Víctor Hugo por San Valentín

Acto seguido, interviene Michelle Soifer, quien atacó a la popular ‘chica selfie’: “Tu mente la dejaste en la universidad porque estás halando cualquier cosa. Ella se fue diciendo que la empujaron”, pero Rosángela Espinoza replica: “No he regresado por ustedes, sino por el público”.

Seguidamente, Rosángela Espinoza agregó otra de las causas para decidir apartarse de “Esto es Guerra” de manera, supuestamente, definitiva: “Tiene que ver con lo de ‘Divas’. Me pasa esto y dije ‘mejor que me suspendan’... encima, el coreógrafo Arturo Chumbe lo subió a sus redes sociales como burlándose”.

Cuando la discusión parecía no llevar a ningún lugar, interrumpe El tribunal para asegurar que más adelante decidirá que se hará con la situación de Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.