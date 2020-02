Han pasado dos años desde que el escándalo sexual que protagonizó el exjugador del América Luis Roberto Alves ‘Zague’ remeciera a todo México. Paola Rojas, en ese entonces esposa del deportista, rompe su silencio para referirse a este acontecimiento tan doloroso en su vida.

La periodista de Univisión explicó que siempre trató de evitar el tema porque “todavía duele”. Además, ha evitado referirse al deportista frente a las cámaras porque aún está presente en la vida de sus dos hijos de 8 años.

“Yo tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que no fuera importante para mis hijos. Ni nombrar si quiera a alguien sea importante en la formación y en la vida de ellos”, expresó la mexicana.

Cuando Yordi Rosado le consultó por el escrutinio al que fue sometida durante aquel año, ella se limitó a decir que “públicamente había sido brutal”.

Paola Rojas no puedo evitar romper a llorar cuando siguió hablando sobre el bullying y presión social que recibió por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

“Una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad. Y de alguna manera fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara y muchos se metieron”, narró muy mortificada.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando la conductora de televisión recordó lo agobiada que se sentía y lo difícil que fue para ella pensar en sí misma durante este episodio.

“Había muchas cosas por resolver y muchas personas por proteger y por contener. Entonces me quedé hasta atrás de la lista y no me di cuenta… En serio no mencioné el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes”, concluyó entre lágrimas.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ y el escándalo sexual que acabó con su matrimonio

“Impresionanchi” fue el apelativo que las redes sociales dieron al exjugador del América tras la filtración de fotos íntimas que no eran dirigidas a su entonces pareja Paola Rojas.

Así, mientras que la periodista mexicana era víctima de bullying y burlas, Luis Roberto Alves ‘Zague’ se mantuvo al margen de esto.