Ernesto Pimentel advierte a Kike Suero: “No habrá segunda oportunidad”

Kike Suero se ha visto en envuelto en una serie de controversias que han afectado tanto su vida personal como profesional a lo largo de los años. Últimamente, fue suspendido del programa El reventonazo de la Chola, pero a su retorno, Ernesto Pimentel aseguró que no le volverá a dar una segunda oportunidad.

En declaraciones para La República, Ernesto Pimentel, personificado en su creación más entrañable, ‘La chola Chabuca’, fue consultado por el retorno de Kike Suero a su elenco tras ser retirado por agredir a su esposa, a lo que este contestó muy serio y sin dudar.

Kike Suero regresa al programa de Ernesto Pimentel tras una suspensión de 3 meses.

“Voy a decir al vedad. Si tú eres mi amigo yo te voy a querer a pesar de tus problemas. Creo que la amistad es incondicional, pero lo laboral es otra cosa. Todas las personas que están aquí es por su talento, pero hay reglas y normas. No hay una segunda oportunidad”.

Seguidamente, Ernesto Pimentel explica que, precisamente, por sus problemas personales, Kike Suero fue sacado de El reventonazo de la Chola.

Ernesto Pimentel reveló que si Kike Suero no va a trabajar, no cobrará.

“Ya tuvo una sanción que interrumpió su trabajo el año pasado. Ahora vuelve con esta condición, que le puede pasar a cualquiera de nosotros si no hace lo que el canal espera”.

Sin embargo, y a pesar de lo duro que pudieran resultar las palabras de Ernesto Pimentel hacia Kike Suero, este se reafirmó en que el cómico tendrá siempre su amistad.

“Mi cariño, mi aprecio no tiene fecha, ni condición, pero en la parte laboral sí hay una situación. Le agradezco al canal que me dijera ‘bajo tu responsabilidad’ (la continuidad de Kike Suero): la acepto, la asumo. Mi amistad no depende que este aquí, donde esté siempre será mi amigo”.

Pero a pesar de ratificarse en esto, Ernesto Pimentel fue claro en detallar qué sucederá si Kike Suero vuelve a ausentarse de las grabaciones del programa o si incurre en disciplinas y escándalos.

“Dependerá de Kike continuar. Mi amistad no la puedo medir si viene o no a trabajar, pero si no viene, no cobra; los perjudicados son sus sueños, su trayectoria y su familia”.