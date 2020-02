Christian Domínguez borró tatuaje que se hizo junto a Isabel Acevedo

Christian Domínguez eliminó el tatuaje que se hizo hace unos años con Isabel Acevedo por San Valentín. El cumbiambero compartió en su cuenta de Instagram la experiencia de la sesión con la que ocultó el diseño.

“Volviendo a las andadas”, se lee en la publicación que muestra una serie de imágenes del nuevo tatuaje. Este se deja ver como un brazalete que anula el grabado que tenía en referencia a la integrante de Esto es guerra.

PUEDES VER Christian Domínguez confirma que se casa con Pamela Franco este 2020

En ese entonces, la popular ‘Chabelita’ se realizó un corazón con cerrojo en la muñeca, y Christian Domínguez se hizo una llave.

Asimismo, en aquella oportunidad Isabel Acevedo aseguró que no eliminaría el grabado que tenía en común con su expareja pese a que su romance había terminado.

“La verdad creo que no (borrar el tatuaje) cuando lo hice, lo hice pensando en que no voy a hacer ninguna inicial, es más, yo veo el tatuaje y me acuerdo de él, la verdad, te soy sincera”, dijo ‘Chabelita’.

PUEDES VERChristian Domínguez habló del encuentro entre Pamela Franco y Diego Chávarri

Por otro lado, cabe resaltar que no es la primera vez que Christian Domínguez se hace un tatuaje con alguna de sus exparejas. Con Vania Bludau y Karla Tarazona también se pintó varios como muestra del afecto que los rodeaba.

Hace unos días, el cantante mencionó que tiene pensado casarse con su pareja Pamela Franco, pero que lo hará de manera muy reservada. “Nos casamos este año... no decimos la fecha (de la boda) porque será algo íntimo”, aunque sí reveló que el pasado 11 de febrero le pidió la mano a la cantante de Alma Bella.

Christian Domínguez Foto: captura

Asimismo, evitó dar detalles sobre la pedida de mano de su pareja. “Es algo privado, eso ha sido hace poco, le di el anillo y ella aceptó”, finalizó Christian Domínguez.