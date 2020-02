Anahí de Cárdenas se mostró ofuscada después de oír las críticas a su atuendo que lució en la alfombra del estreno de “Locos de amor 3”.

En la emisión de Mujeres al mando del día miércoles de 19, los panelistas de dicho espacio aseguraron que la actriz generar llevó un ‘outfit’ inadecuado, sobre todo por el saco que se puso encima de su vestido.

Luego de los ácidos comentarios sobre el atuendo de la intérprete nacional, Cathy Sáenz, al parecer, cerró temporalmente su cuenta de Instagram. Ella está como @cathytasaenz en dicha red social; sin embargo, actualmente figura como: “Esta página no está disponible”.

Pese a la insistencia de la búsqueda del perfil de la compañera de Karen Schwarz, no se encontró como activa la cuenta de la popular ‘Mamacha’.

Magaly Critica sin piedad a Cathy Sáenz por criticar ‘outfit’ de Anahí Cárdenas

En tanto, Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Cathy Sáenz, quien en el programa “Mujeres al Mando” insistió en opinar sobre el look que Anahí de Cárdenas usó en la avant premiere de “Locos de amor 3”.

“Qué tal Cathy Sáenz decirle a una persona, ¿el cáncer va o no va? Me parece y lo voy a decir con todas sus letras y espero que no me denuncie, bruta, eso es ser bruta, insensible y sin corazón, si te ponen a conducir un programa de espectáculos, mínimo entérate, lee y la pones ahí para que la critiquen, personas que de repente ni saben qué está pasando”, manifestó Magaly.