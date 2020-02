La princesa Beatrice y el magnate inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi se casarán el viernes 29 de mayo y los detalles de la boda se van conociendo poco a poco.

Se sabe que a diferencia de otras bodas de la realeza británica, esta será más reservada y no tan ostentosa; sin embargo, eso no significa que la hija de los duques de York no luzca exclusivas joyas de la realeza británica.

Según la revista Hola, se está escogiendo con mucho cuidado las joyas que utilizará la princesa Beatrice de York, entre las que figura un anillo de oro puro de galés como es costumbre desde hace un siglo en la familia real.

De acuerdo a la revista, la primera vez que se utilizaron pepitas Clogau St. David fue en el matrimonio de Jorge VI y la reina madre en 1923. Otra de las parejas más recientes a la que se le entregó esta joya fue al príncipe Harry y Meghan Markle, quienes ya no ostentan los títulos de realeza tras su renuncia la corona británica.

El medio Hola también ha revelado que Beatrice de York se coronará por primera vez durante su unión con Edoardo Mapelli Mozzi en la Capilla Real del Palacio de St. James.

Sin embargo, todavía existe la duda sobre qué tiara utilizará. Por ejemplo, su hermana la princesa Eugenie de York lució la tiara de Greville Emerald Kokoshnik, un préstamo de la reina Isabel II.

Esta exclusiva pieza fue creada por la casa francesa de joyería Boucheron en 1919. La joya fue entregada por una dama de alta sociedad a la reina. Destaca por tener 6 esmeraldas acompañadas de diamantes y platinos.

Otra opción sería la tiara que utilizó Sarah Ferguson el día de su boda con el príncipe Andrés, un regalo de la monarca que cuenta con diamante de cinco kilates.