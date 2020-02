Nicola Porcella rompió su silencio frente al fuerte pronunciamiento de la exministra de la Mujer, Ana Jara, quien aseguró que el actual presentador de Latina estaría incurriendo en el delito de “trata de personas”

Como se recuerda, el exparticipante de “Esto es Guerra” encendió la polémica al indicar que los concursantes de Todo por amor no podían pretender a Karina Rivera porque, según él, los únicos que sí tienen el derecho son “los gerentes del canal” de San Felipe.

De inmediato las redes sociales explotaron y acusaron a la expareja de Angie Arizaga de machismo. Incluso, la exministra de la Mujer, Ana Jara, manifestó que lo dicho por el modelo era inaceptable y que podía encajar en el delito de “trata de personas”.

Después del pronunciamiento de la exautoridad, Nicola Porcella no se quedó en silencio y, en conversación con el diario El Popular, expresó que lo dijo en broma y que Karina Rivera sabe que jamás le faltaría el respeto.

La exministra de la Mujer, Ana Jara, arremetió contra Nicola Porcella en redes sociales. (Foto: captura)

"Yo creo que mencionarme causa eso: que se muevan las redes. Yo no estoy pendiente a eso. Hay gente que se tiene que dedicar a su trabajo en vez de estar buscando tres pies al gato y buscarle a cada oración lo malo", aseguró.

"Karina para mí es como mi mamá, yo la respeto muchísimo y ella lo sabe. De repente la manera de decirle a un participante que no la moleste fue como un chiste interno. Yo siempre he sido así, siempre he sido bromista y me dejo bromear", acotó.

Finalmente, la expareja de Angie Arizaga aseveró que no tendría problemas en pedirle disculpas a su compañera y sabe que recién está comenzando en la conducción.

“No me refería a eso, la gente lo toma por el lado que no es, ya a Karina le expliqué y sabe que jamás le faltaría el respeto. Yo creo que hablar de mí causa esto y bueno caballero”, agregó.