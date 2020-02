Usuarios arremeten contra Nicola Porcella por comentario sobre Karina Rivera

El modelo Nicola Porcella vuelve acaparar los titulares de los medios nacionales, sin imaginar ser el blanco de burlas de muchos cibernautas, a causa de los comentarios hacia su compañera Karina Rivera.

Seguidores de la conductora no pasaron por alto el comportamiento del ex chico reality y se manifestaron por todas las plataformas virtuales, para cuestionar a la animadora infantil por haber permitido que el conductor le hable de esa manera.

“¿Vas a permitir eso Karina? Que te falten al respeto y eso que es su primer programa”, “Karina insiste en quedarse en ese programa”, “Karina la tv no es todo, no mates tu dignidad”, “Lo mismo le pasó a Karina con Timoteo”, son algunos de los comentarios que se leen.

Nicola Porcella recibe fuertes comentarios por cibernautas

Por otro lado, los seguidores del modelo también reprocharon las palabras que pronunció en el set de Latina. “Tipos de esta calaña deberían haber sido expectorados de la televisión definitivamente", se lee en la cuenta del conductor Todo por Amor.

Nicola Porcella y las críticas en Instagram

“Qué pena que Karina tenga que estar en ese programa. Siendo tan carismática y educada”, “Latina continúa siendo la cuna de estos inflados que agravian con una facilidad a la mujer.”Es la realidad de los programas basura", escribieron los internautas.

Recordemos que la ex pareja de Angie Arizaga aseguró que se iba a comportar bien. “Primero decir gracias Dios porque todo es gracias a ti. Agradecer a Latina por la oportunidad y la confianza que me dan para conducir este formato, a mi compañera Karina Rivera que siempre me está ayudando y aconsejando”, alegó el modelo.

Nicola Porcella antes de iniciar el programa Todo por Amor, aseguró que se iba portar bien

“Mis nuevos productores que buscan sacar lo mejor de mi, a mis antiguos productores que gracias a ellos tuve la oportunidad de hacerme un nombre, a la gente que me sigue por siempre estar ahí sin importar lo que digan”, replicó Nicola Porcella.