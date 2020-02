De manera inesperada, Nicola Porcella no va más en Todo por Amor, programa de Latina que se estrenó el pasado lunes 17 de febrero. El ex chico reality estuvo tan solo en dos días conduciendo al lado de Karina Rivera quien anunció su retiro.

Antes que iniciara el tercer programa de Todo por Amor, Karina Rivera apareció sola y se tomó el tiempo para hablar sobre la situación de Nicola Porcella.

“Antes de empezar con el programa, quiero manifestarle que antes de ayer Nicola (Porcella) hizo un comentario fuera de lugar; estuvo muy mal lo que dijo. Él cometió un error y me pidió disculpas; lo hizo dentro y fuera del programa, no solamente a mí, ojo. Quiero dejar bastante claro esto, sino también a los directivos de este canal”, expresó.

Y es que, durante su primer programa, Nicola Porcella hizo una broma de pésimo gusto donde dejó entrever que los directivos de Latina “enamoraban” a Karina Rivera, hecho que causó mucho revuelo en redes sociales.

Karina Rivera continuó su relato con: “Todos los que estamos en este negocio estamos expuestos a cometer errores, sobre todo, cuando nos gana la adrenalina de un primer programa”, dijo la conductora tratando de explicar la incomprensible actitud de Nicola Porcella.

Karina Rivera termina con las siguientes palabras, anunciando que hasta nuevo aviso Nicola Porcella no volverá a aparecer en Todo por Amor.

“Hoy, Nicola (Porcella) no va a estar con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se encuentra bien y me hizo llegar nuevamente sus disculpas a todas las mujeres del Perú”.

Vale recordar que, durante el primer programa de Todo por amor, queriendo defender (de una manera muy extraña) a Karina Rivera de uno de los concursantes que intentaba cortejarla, Nicola Porcella lanzó el siguiente comentario:

“A ver, producción, a mí no me molesten. Espérate. Vamos a hacer algo acá. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal, que nos van a poner la plata. Tú no. Es verdad”.