Marisol sobre Melissa Klug: “Uno no puede estar pidiendo dinero a nadie, uno tiene que trabajar”

Melissa Klug y Jefferson Farfán viven más enfrentados que nunca. Luego que ‘La Foquita’ solicitara la reducción de manutención mensual para los hijos que tiene con ‘La Blanca de Chucuito’ y esta no diera marcha atrás, varios personajes de la farándula peruana han decidido comentar: algunos apoyando la posición de la empresaria y otros, al futbolista.

La última en pronunciarse sobre este escándalo fue la cantante de cumbia Marisol Ramírez, quien enfatizó que no comparte la forma en que se ha espectacularizado este caso. “Son ellos quienes deben arreglarlo y no deben estar metiéndose terceras personas”, indicó en Radio Capital.

La artista señaló que en parte entiende lo que viven Jefferson Farfán y Melissa Klug porque actualmente se encuentra involucrada en una situación similar; sin embargo, dejó en claro que “la paternidad no es una obligación, es una responsabilidad". "Si yo trabajo no necesito obligarlo”, precisó.

Por eso, no dudó en afirmar que "uno no puede estar pidiendo dinero a nadie, uno tiene que trabajar”.

Del mismo modo, Marisol explicó que si ella fuera parte de este embrollo, su actuar sería distinto: “Si mi esposo me diera una cantidad [de dinero] ‘hermosa’ para mis hijos, yo estaría feliz. Incluso le invitaría a comer”, acotó.

Por otra parte, también sostuvo que es necesario ponerse ‘en los pies’ del 10 de la selección peruana.

“Él entrena, se priva de muchas cosas, se saca el alma, sus piernas no le darán toda la vida, cuando ya no juegue va a vivir de lo que trabajó y, si no tiene, va a dar pena (...) Su vida personal, lo que haga con su plata, ese es su problema. ¿Por qué no concilian? y si no quieren conciliar, ya pues, que él haga lo que quiera. Al final los niños crecen y ellos sabrán si su papá fue bueno o no”, aseveró.

Marisol se pronuncia sobre Doña Charo

Doña Charo, la madre de Jefferson Farfán, es ahora clave en este escándalo, pues recientemente mostró unos audios en el que se revela que -según considera- la “mala madre” es Melissa Klug. Frente a ello, Marisol Ramírez también fue otras de las figuras públicas que se pronunció:

“Yo la puedo entender como madre, pero yo le he dicho a mis hijos que si ‘tengo que juzgarte lo voy a hacer’. Yo no soy mamá alcahueta, no soy mamá consentidora. Si mi hijo comete un error, él tiene que asumir”, puntualizó.