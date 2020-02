Luisito Comunica utilizó su cuenta de YouTube para condenar el incidente captado en su video del último 18 de febrero que remeció a todo México. El youtuber también explicó que la violencia contra la mujer es un tema que concierne a todos por igual.

En la publicación ‘Algo desagradable fue captado en mi video’ publicado el mismo día del hecho, Luisito Comunica pidió a las mujeres alzar su voz de protesta en contra de la violencia de la que pueden llegar a ser víctimas.

“Si ustedes llegan a sentirse acosadas, si llegan a sentir miedo de cualquier tipo, en verdad no teman en gritar, no teman en alzar la voz, porque seguramente alguien a su alrededor va a querer ayudarlas”, expresó el mexicano.

De la misma forma, el youtuber manifestó su rechazo a los comentarios de los cibernautas que sugieren a las mujeres tener más cuidado con su forma de vestir.

“Para nada ese es el tema. Todos podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos no es su culpa. No es culpa de cómo se visten, no es culpa del lugar donde se encontraban”, sentenció.

Luisito Comunica pide parar con el acoso callejero

Luisito Comunica también utilizó su espacio en YouTube para hablar sobre el acoso callejero y los riesgos a los que las mujeres están expuestas en este tipo de entornos.

“Si ven a alguna chica vistiendo con falda corta por la calle, no le chiflen. No le hagan saber que qué guapa y todo eso. Ellas no lo quieren saber y el hecho de que tú se los digas no va a levantar su autoestima”, explicó el comunicador.

De acuerdo al popular youtuber, estos comportamientos solo harán que las mujeres se sientan atacadas por vestirse libremente. “Son pequeñas actitudes las que pueden hacer grandes cambios”, concluyó.