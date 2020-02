Justin Bieber confiesa que la infidelidad le costó su relación con Selena Gomez y lo afectó con Hailey Baldwin

Justin Bieber se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues acaba de lanzar su nuevo proyecto musical Changes, álbum que marcó su regreso a la música después de 5 años.

Además, el cantante está a punto de cumplir 2 años de matrimonio con Hailey Baldwin. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida del joven artista. De acuerdo a sus recientes confesiones, sus constantes infidelidades pusieron punto final a su relación con Selena Gomez y lo afectó con la modelo.

Durante una entrevista con el presentador Zane Lowe para la emisora Apple Music, el intérprete de Yummy habló acerca de los conflictos que hicieron que su recordada relación de 8 años con Selena Gomez llegara a su fin. Justin Bieber reconoció que traicionó la confianza de su expareja en reiteradas oportunidades.

Pese a que Justin Bieber y Selena Gomez intentaron retomar su romance varias veces, la situación entre ellos no prosperó debido a que el canadiense no podía dejar de frecuentar a otras mujeres.

Cabe señalar, que recientemente el cantante de 25 años admitió que le hizo daño a la ex Chica Disney. “En mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí”, confesó.

Por otro lado, el intérprete de Baby narró que tampoco fue honesto con su actual esposa al inicio de su relación y también fue infiel. “Le dije: ‘Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte una promesa… Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario’. Me encontraba en un momento en donde ya había vivido eso antes y quería ser lo más honesto posible con ella, fue como ‘No me encuentro en un lugar en el que te pueda ser verdaderamente fiel’”, acotó.