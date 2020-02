La hija de José José Marysol Sosa anunció su segundo embarazo en diciembre de 2019 y aunque se mostró afligida porque su heredero no conocerá al Príncipe de la canción, prometió que si su bebé nace niño, lo llamaría como su fallecido padre.

A través de su perfil de Instagram, la también artista reveló que traerá al mundo a un niño y aseguró que cumplirá su promesa. “¡Es niño! ¡Gracias Señor!”, fue el mensaje que escribió la manager mexicana de 38 años; acompañó su post con un video protagonizado por ella, su pequeña hija y su esposo.

Durante una entrevista con a revista TV Notas, Marysol Sosa señaló que presentía que su bebé sería un niño, pero recién ahora lo pudo confirmar. “Yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”, afirmó.

Marysol Sosa señaló que presentía que su bebé sería un niño.

“Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos José, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”, sostuvo.

Foto captura: Marysol Sosa Instagram

Marysol Sosa es la segunda hija del fallecido astro mexicano José José con la exmodelo y actriz Anel Noreña. La empresaria y su hermano mayor José Joel Sosa tomaron protagonismo en los medios de espectáculos debido a sus constantes disputas con su hermana menor Sarita Sosa, hija del intérprete con Sara Salazar.