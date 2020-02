El programa Válgame mostró extractos de las declaraciones que dio el papá de Jefferson Farfán, Luis Aguistín Farfán Quispe, en una entrevista para Latina, en 2004.

El papá de la ‘Foquita’ también fue futbolista y reconoció que no pasó mucho tiempo de calidad con su menor hijo, pues él jugaba en Tarma.

PUEDES VER Madre de Jefferson Farfán lanza advertencia a Melissa Klug

“No te digo que fui un buen padre, pero estuve en los momentos que pude estar. Yo jugaba en Tarma y venía de lejos. Quizá mediodía estaba con mi mamá y luego le dejaba y le daba (a Jefferson)”, dijo en ese entonces el papá de Jefferson Farfán.

En esa línea, el progenitor del jugador del Lokomotiv confesó que trató de darle económicamente lo que podía, pues en esos años no se ganaba mucho en el fútbol.

“No me equivoqué con Jefferson. A más no pude llegar. Quizá no podía (económicamente). Tenía una familia constituida”, indicó en ese entonces.

También, el exfutbolista admitió que la realidad de las cosas únicamente lo sabe la madre de Jefferson Farfán.

“De su consciencia, su mamá debe saber si fui un buen o un mal padre, nadie sabe lo de nadie. Quizá no alcancé a darle todo, pero su mamá sabe”, acotó.

La entrevista sucedió cuando Jefferson Farfán abría su camino para brillar en el extranjero en el balompié, precisamente cuando fichó por el PSV de Holanda.

Pese a que ‘Doña Charo’ aseguraba que Luis Aguistín Frafán Quispe no fue un buen padre, este sostuvo que dio todo lo que estuvo a su alcance y que nunca le pidió dinero a su hijo. “Yo le he dicho a Jefferson que su plata es de él. Le he dicho que triunfe en Europa”.