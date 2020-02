Madre de Jefferson Farfán lanza advertencia a Melissa Klug

Jefferson Farfán y Melissa Klug siguen en boca de todos por los recientes líos legales que involucran a sus dos menores hijos. A esta mediática historia se suma Rosario Guadalupe, conocida como ‘Doña Charo’, quien reveló a Día D las conversaciones que tuvo con la ‘Blanca de Chucuito’.

De acuerdo con la progenitora del seleccionado, su exnuera miente al señalar que ella es una mala abuela, dejando en claro que es la chalaca quien no deja ver a sus nietos.

‘Doña Charo’ indicó que Melissa Klug no dejó que los hijos de Jefferson Farfán fueran al estreno de la película de su hijo por Yahaira Plasencia, contrario a lo que aseguró la también empresaria en una entrevista (sus herederos no tenían ropa para la ocasión, dijo).

También, la progenitora del futbolista recalcó que en los últimos encuentros que tuvo con sus nietos, el mayor de ellos se rehusó a hablar con la 'Foquita'. Según detalló, Melissa le habría “lavado el cerebro".

En otro momento, la mamá de Jefferson Farfán habló sobre la reducción que está pidiendo el jugador del Lokomotiv en la pensión de alimentos para sus herederos.

Jefferson Farfán

“Hay muchas madres que luchan para que los padres le den a sus hijos. A veces le dan 300 soles o lo que dicte el juez, pero a una persona que se le da todo lo que se le da a Melissa Klug... Ella tiene casa, carro y los niños tienen seguridad. Mi hijo paga todo hasta el 100% (sic)", reiteró.

“Por qué no deja vivir a mi hijo tranquilo. Al no dejar a mi hijo tranquilo me duele... Yo soy su madre y todo lo que digan de él me pone mal", manifestó.

De otro lado, Rosario Guadalupe expresó que su hijo le dio una generosa suma de dinero a Melissa Klug para que abra una empresa y así puedan aportar ambos como padres de sus menores.

“A ella se le dio un monto para que hiciera una empresa y también pueda aportar a la casa. Mi hijo le dio ese dinero para que ella lo manejara de la mejor manera y pueda apoyar. Mi hijo no va a jugar hasta los 50 años y el nivel adquisitivo va a bajar”, aseveró.