Jefferson Farfán ha preferido mantener perfil bajo luego de las recientes declaraciones de su madre doña Charo. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la popular Foquita se manifestó con un mensaje.

El futbolista, no dudó en dedicar unas cuantas palabras a sus dos menores hijos después de las duras críticas de tuvo su progenitora contra Melissa Klug, a quien llamó “mala madre”.

En su cuenta de Tik Tok compartió un video que incluía una serie de fotografías que tenía como leyenda: “Mis amores, los amo hijos”. Luego de ello, subió un reportaje de Teledeportes donde mostraba la facilidad que posee su hijo Adriano con la pelota.

Los usuarios, no conformes con ello, no tardaron en enviar comentarios negativos.

Cabe recordar, que en el programa Día D, doña Charo afirmó que sus nietos estaban ‘entrenados’. “Y que no me venga a recoger porque no voy a ir y el chiquitito dice ‘sí, no vamos a ir’. O sea, los dos estaban bien entrenados”, aseguró.

Asimismo, la madre del futbolista reveló que sus nietos solo hablan acerca de cosas materiales. “Cosas así hablaban, puras cosas materiales hablaba”.

No obstante, pese a todo el escándalo en el que está envuelto Jefferson Farfán, él se encuentra en Rusia enfocado en su club Lokomotiv. Acá en Lima, es su madre doña Charo, junto a sus abogados quienes se están encargando de todo el problema legal que protagoniza con Melissa Klug, quien estuvo a su lado durante once años.