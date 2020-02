Hace unas semanas Christopher y Fani eran foco de múltiples comentarios por la infidelidad de ella con Rubén, quien terminó dejándola sola al final ‘La isla de las tentaciones’. Hoy, seis meses después del reality y superado el momento, han decidido contraer matrimonio.

Han concedido una entrevista a una revista en la que Fani contó cómo fue la pedida de mano que le hizo Christopher en 2016. Además, reveló que ambos se encuentran en un dilema respecto a la boda, si será un evento íntimo o a todo dar.

Portada de la revista que hizo la entrevista a Christopher y Fani sobre su boda. (Foto: LVD)

Y había una pregunta que era imposible no hacerla. ¿Habría superado Christopher la infidelidad de su futura esposa? “La he perdonado. Olvidar es difícil. No sé si con el tiempo lo conseguiré”, reconoció el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Recordemos que fue el momento en que Fani se ligó con Rubén lo que desató el famoso “Estefaníaaaaaa” que dejó muy mal a Christopher.

Pese a tomar la decisión de unir sus vidas para siempre, Christopher tiene aún algunas dudas sobre Fani. Ella es una de las concursantes de ‘Supervivientes 2020’ y él teme que haya un nuevo episodio de infidelidad durante la competencia. Incluso, ha admitido que es más celoso de lo que ya era: “Me da miedo que Fani me sea infiel en Honduras”, indicó.

Pero Fani estaría comprometida con Christopher y su relación, pues en la entrevista se mostró muy enamorada y emocionada por la boda. Se mostró también un poco fastidiada por los comentarios que han lanzado en su contra. “Como he sido yo la que he cometido el error y él el que ha sufrido, todo el mundo dice: ‘lo tiene maltratado’. Pues no”, señaló.

Sobre la boda, Fani detalló que quiere una boda religiosa y después de esta ceremonia, tener un cóctel y una súper fiesta en la que ella luzca un vestido ajustado. Sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ estarían más que invitadas y sería su hijo quien llevará las arras. Christopher dejará que ella decida los detalles, pero indicó que le gustaría casarse en la playa.