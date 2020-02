‘La isla de las tentaciones’: reality trajo inesperadas consecuencias a los participantes

Anoche se celebró el debate de ‘La isla de las tentaciones’ y, como es común en este programa, hubo altas y bajas para el amor. Es así que, tras haber culminado su relación, Susana y Gonzalo se reencontraron. Pero no fueron los únicos. Andrea e Ismael también se vieron cara a cara, aunque en ambos casos fue poco agradable.

Andrea ingresó primera al debate y desde que inició su intervención aceptó que le pareció mal haber dañado a Ismael. Pese a ello, los reproches no faltaron. Sandra Barneda hizo la pregunta que todos los seguidores querían hacerle a Andrea.

“Poca gente entendió que tú le echaste cosas en cara cuando tú viviste la vida en la isla. ¿Y a ti que narices te importaba si jugaba con una o con otra?”, dijo efusivamente la conductora. Con esto la tensión incrementó en el plató.

El punto álgido de este encuentro se formó cuando ambos reconstruyeron su retorno de la isla. Los gritos comenzaron y Paula, madre de Andrea, ingresó al cuadro para protagonizar una de las escenas más tensas del debate de ‘La isla de las tentaciones’.

Paula ingresó amenazando a Ismael, por lo que Sandra Barneda le increpó: “Si no lo aguantas coges y te vas”. Molesto, el joven hizo una confesión que quizá pocos esperaban. “Hoguera final. El día siguiente me vienes llorando, duermes conmigo esa noche y te acuestas conmigo y esa es la verdad”, afirmó malhumorado.

Luego de esta revelación, Óscar hizo su ingreso al debate con claras señales de sorpresa. Decidió terminar su relación con Andrea, pues dijo no saber a quién creer. Frente a la ruptura, Ella no dudó en recriminarle y la situación se puso aún más tensa.

PUEDES VER La isla de las tentaciones: Ruben afirma que le propusieron más de 4 mil euros a cambio de favores sexuales

Gonzalo y Susana cara a cara

El último debate de ‘La isla de las tentaciones’ ha mostrado a un Gonzalo con el ánimo realmente decaído, sin dejar de llorar ni un solo instante.

“Jamás amaré a una persona como he amado a Susana y lo tengo claro. La isla me marca porque me hizo ver que estaba preparado para tener hijos con ella, casarme con ella… Y me encuentro con totalmente lo contrario con su parte”, le contó a Sandra antes del ingreso de su expareja.

PUEDES VER Carlota Corredera revela cuál es su estado de salud tras salir de urgencia de ‘Sálvame’

Cuando ingresó Susana, él la abrazó y dijo quererla mucho. Pero para la joven este es un capítulo cerrado. “Era una cosa que estaba acabada. Creo que Gonzalo ha perdido mucho tiempo buscando razones, culpándome a mí, culpándose a él… No hay que buscar un culpable. No hay explicación. Creo que ya estaba desenamorada pero allí me di cuenta”, indicó.

¡Gonzalo y Susana se reencuentran después de su ruptura! https://t.co/qk4QGyMazD #TentacionesDBTFinal2 pic.twitter.com/6Etp1OYQlY — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 18, 2020

Tras este difícil encuentro, Gonzalo ha finalizado con unas lindas palabras para quien fue su novia: “Espero que algún día encuentres a alguien que te ame como yo te amo. No creo que exista en este planeta una mujer tan diez como tú. Ha sido lo más bonito que he podido vivir. Ha sido idílico y no me arrepiento de nada”.