Isabel Preysler sobre su nieta: ”La hija de Enrique y Anna es una preciosidad”

La tercera hija de Enrique Iglesias y Anna Kournikova nació el 30 de enero y, como suele ser costumbre en la pareja, el embarazo se mantuvo en secreto y alejado de las cámaras; sin embargo, la que siempre estuvo al tanto de la noticia fue Isabel Preysler, mamá del cantante.

En reciente entrevista para la revista Hola, la pareja de Mario Vargas Llosa habla acerca del nacimiento de su sexta nieta y lo feliz que se encuentra con esta noticia.

Estas son las primeras declaraciones de Isabel Preysler tras convertirse nuevamente en abuela. Demuestra lo orgullosa que se siente de la hija de Enrique Iglesias.

“La hija de Enrique y Anna es una preciosidad, muy rubita y con los ojos azules” señala.

La socialité también habló un poco sobre el parto de la extenista: “El parto ha ido muy bien. Todo ha salido perfectamente”.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova decidieron compartir la foto de su bebe nacida recién el 13 de febrero dejando a sus fans sorprendidos por la llegada del nuevo integrante de la familia.

La pareja suele cuidar mucho su vida privada y la de sus hijos; por eso, se trató de mantener la noticia en secreto todo el tiempo que fuera posible.

Sin embargo, la pareja de Mario Vargas Llosa fue una de las primeras en enterarse de la noticia y guardar silencio a pedido de su hijo.

“Enrique lo ha mantenido en secreto y lo ha conseguido. No se lo ha dicho a nadie casi hasta el final. Yo tampoco lo he comentado porque él me lo pidió. Le gusta mantener su vida lo más privada posible”, contó Isabel Preysler.