La modelo estadounidense Emma Coronel, conocida por su relación sentimental con ‘El Chapo’ Guzmán, compartió en su cuenta de Instagram una historia en contra de la violencia infantil.

La esposa del líder de uno de los cárteles más peligroso de México no dudó en sumarse en publicar la imagen del listón verde como lo han hecho varias figuras públicas, personalidades y sociedad civil. La cinta significa la desaprobación de las personas frente a abusos en contra de los niños.

“Yo soy listón verde. ¡Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!”, se lee en la fotografía que compartió la mujer de 30 años.

Publicación de Emma Coronel, la esposa de 'El Chapo' Guzmán. (Foto: Captura)

Mientras su esposo ‘El Chapo’ Guzmán se encuentra preso en Estados Unidos por haber cometido innumerables crímenes perpetrados con violencia en México, la ex reina de belleza aprovechó en utilizar sus redes sociales para manifestar su apoyo en la búsqueda de la paz para los pequeños.

Una de las abogadas defensoras del narcotraficante reveló que Emma Coronel decidió crear su cuenta en Instagram para evitar la propagación de cuentas falsas que se abrían con su nombre.

Caso Fátima

A pesar que la modelo no ha escrito nada más sobre el tema, muchas personas se han sumado a esta iniciativa en contra de los crímenes a menores de edad, así como el reciente caso de la niña Fátima que remeció México.

Fátima, de 7 años, fue reportada desaparecida el pasado 11 de febrero. (Foto: Noticias en la mira)

Tristemente la pequeña se convirtió en tendencia en las redes sociales por su desaparición el 11 de febrero cuando una mujer la secuestró de la escuela. Posteriormente, el cuerpo de la niña fue encontrado con signos de violencia y sin vida en la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México.

¿Qué significa el listón verde?

Los lazos solidarios diseñados en cintas de colores fueron creados para atraer la conciencia pública sobre temas como salud, condiciones médicas y otras causas importantes.

Específicamente, el de color verde en este contexto de violencia infantil significa el pedido de las personas por el cuidado y la protección de los niños y adolescentes en México.