Actriz, bailarina y cantante brasilera. Ella es Isabela Souza, protagonista de la serie ‘Bia’ de Disney Channel, que ya se ha convertido en el nuevo boom juvenil. Sobre el estreno de la segunda temporada de la producción previsto para el 16 de marzo, la gira latinoamericana que planea realizar este año y el rol que la ubica como ídolo juvenil del momento, conversamos con la actriz por vía telefónica.

¿Cuánto cambió tu vida tras el estreno de la nueva temporada de la serie ‘Bia’?

Ha sido trascendente para todos nosotros el éxito de la primera temporada, hemos ganado muchos fans, muchos seguidores en las redes sociales. Para mí ha sido un honor muy grande que tanta gente me siga, es increíble. Ahora creo que la segunda temporada les va a encantar.

¿Qué vamos a ver en esta segunda entrega?

Bia hará cosas que no hacía antes, va a bailar mucho, se va a enfrentar a cosas nuevas, a personas que pueden estar en su contra. Me tocó asumir nuevos retos a nivel actoral que ya los van a ver, está increíble. Los va a emocionar.

¿Cuál consideras que ha sido el mayor desafío que has tenido al encarnar a Bia?

Para mí era un sueño desde niña ser actriz, así que ser la cara de este proyecto de Disney es algo que me llena de esperanza, motivación, alegría ver todo lo que hemos logrado. Ahora ya no es un sueño, es algo real que llena a miles de corazones de alegría, eso me emociona, no lo puedo creer, es algo tan lindo. He tenido que aprender muchas cosas para ser Bia, pero creo que el reto más hermoso ha sido aprender el idioma. Y siento que ahora incluso lo hablo mucho mejor que en la primera temporada.

Ya habías trabajado antes con Disney, pero ahora eres el personaje principal, ¿cuál es la mayor responsabilidad que te ha dado ser la cara de una serie juvenil?

Sí, antes estuve en la serie ‘Juacas’ de Disney para Brasil, pero lo de Bia es mucho más grande. Lo veo como una oportunidad que tengo para inspirar al mundo. Ser Bia me da la posibilidad de acercar a la gente a cosas tan lindas como valorar a la familia, valorar a los que realmente importan, de ser fiel a nuestros principios que son los mensajes que comparte la serie. Tener ese poder de transmitir esas cosas al mundo me emociona.

¿Has sido seguidora de otros ídolos juveniles como lo fueron en su momento Violeta (Martina Stoeseel) o la protagonista de Soy Luna (Karol Sevilla)?

Sí, veía ‘Violeta’ y he estado en un show de ‘Soy Luna’ y fue muy lindo. Ha sido emocionante ver a los fans con sus artistas, es algo que me inspiró mucho. Ciertamente, nuestra meta es llegar a los niveles increíbles a los que llegaron ellas dos, estamos trabajando para eso.

¿Y cómo te preparas para ser la nueva ídolo juvenil?

Hay mucha gente de Disney que nos apoya, que está a nuestro lado en cada paso, eso me tranquiliza mucho, y por supuesto está la familia también que es importante.

Hemos visto que la fama afectó a muchas figuras de Disney que se enfrentaron a las drogas, depresión, entre otros, ¿cuáles son tus armas para que la fama no te afecte emocionalmente?

Para mí más que nada es tener claro quién es uno. Cuando tenemos claro que nadie es mejor que nadie, que hoy estamos acá y mañana podemos no estar, simplemente entendemos que es una bendición la de estar en una posición privilegiada. Eso nos pone en una situación de mucha visibilidad, de mucha exposición, pero eso no nos hace diferentes de los demás. Tengo eso bien claro para tener los pies en la tierra. Como te digo, lo que tengo es una oportunidad para inspirar al mundo, eso solo me puede motivar de una manera sana.

¿Se está contemplando realizar giras con los personajes de la serie?

Sí, vamos a hacer una gira latinoamericana, iremos por Brasil, México, Colombia. También estaremos en Perú. Hay muchos fans que nos escriben de varias partes del mundo, que nos quieren ver, así que será un viaje emocionante.