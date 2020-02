Gigio Aranda anuncia nuevos ingresos en ‘De vuelta al barrio’

En tiempos en que la ficción nacional casi está desapareciendo de nuestra pantalla, Gigio Aranda cumple sus 20 años como guionista de las series más sintonizadas y que han sido un reflejo de nuestra sociedad. Empezó en 2001 con la exitosa ‘Mil oficios’, continuó con ‘Así es la vida’, luego vino la entrañable ‘Al fondo hay sitio’ y hoy, acompañado de su equipo integrado por Pablo Guerra, Yashim Bahamonde, Rasec Barragán, Jaime Nieto y ‘Nena’ Bravo, está embarcado en ‘De vuelta al barrio’.

“Es una locura escribir guiones para series de corte diario durante 20 años, pero no somos muchos los que nos podemos dar el lujo de hacer ficción en nuestra pantalla, así que es un orgullo ser uno de los embajadores de la ficción nacional. Estos años me han dejado una calvicie y una gran barriga, pero estoy muy orgulloso de este gran mérito, aunque a veces reniego de mi buena suerte”, dice Aranda, quien ya está embarcado en la cuarta temporada de ‘De vuelta al barrio’, serie que este año regresa sin la participación de actores como Tatiana Astengo y de Erick Elera.

“Sin duda representan una pérdida significativa para el elenco. Lo de Tatiana ya lo teníamos medio planeado pero lo de Erick no lo esperábamos, de manera que las bajas se van a sentir obviamente. Lamentablemente no se puede manejar un programa de corte diario con los tiempos que ellos pedían, pero siento que esas salidas, de alguna manera, significan un reto porque nos obliga a pensar un poco más las cosas y sacar el programa adelante”, aseguró el guionista.

Para esta nueva entrega que ya inicia grabaciones en estos días, Gigio se reforzará con nuevos ingresos. “Hay un par, no voy a decir más. Además, la serie entra en los 80, así que vamos a contar cosas que pasaron en esa época. El terrorismo estará plasmado de todas maneras, pero vamos a retratarlo tal como sucedió, cuando Lima no prestaba atención a lo que ya venía sucediendo en el interior del país. La tónica seguirá siendo el humor”, adelanta.

“No me persigue el fantasma de AFHS”

En otro momento, Aranda hizo un balance de lo que han sido las tres primeras temporadas de ‘De vuelta al barrio’, serie que aún no logra superar la valla que dejó su antecesora. “Tengo el mejor balance que te puedas imaginar porque este es un programa que empezó con muchas falencias, y que cada año ha ido mejorando. La gente estaba acostumbrada a los Gonzales y los Maldini, y de pronto aparecen estos nuevos personajes... Fue un rechazo automático, sin embargo, he visto la mejora respecto al ritmo, guiones, producción, así que llego tranquilo a la cuarta temporada”, dice.

“Nunca vamos a superar la valla que dejó ‘Al fondo hay sitio’ porque la televisión ha cambiado mucho, es otro mundo, ya no se manejan cifras de rating de 40 puntos todos los días como lo hacíamos nosotros, eso hoy en día es impensable. Para mí es suficiente hacer un buen programa y que el público lo disfrute, pero de verdad no me persigue el fantasma de ‘Al fondo hay sitio’”, agrega y descarta echar mano de los personajes de ‘AFHS’ en esta cuarta temporada de ‘De vuelta al barrio’. “Lo hicimos una vez y de vacilón, pero no me gustaría colgarme de esos personajes, la serie no lo necesita”.

Antes de finalizar, Gigio reconoce que si bien ‘Al fondo hay sitio’ ha sido su serie más popular, la que más satisfacciones le ha dado es ‘De vuelta al barrio’.

“Con ‘Al fondo...’ trabajamos subidos en la ola del éxito desde el día uno, todo resultó fácil, pero ‘De vuelta al barrio’ parecía un ‘muertito’ al inicio. Nos ha costado sacarla adelante. Eso ha sido un mayor esfuerzo y por tanto nos ha dado mayor satisfacción, quién sabe y nos quedamos más tiempo de lo que imaginamos jamás con la serie”.