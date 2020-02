El 14 de febrero se estrenó el nuevo videoclip de la canción Cry Cry Cry de Coldplay y se acaban de conocer nuevos datos de la grabación, que ya tiene más de un millón de visualizaciones.

La persona a cargo de la dirección del vídeo fue la actriz Dakota Johnson, pareja de Chris Martin, líder de la banda británica. Ella debutó en este rol y comienza a dar un nuevo paso en su carrera artística.

A pesar de que en algún momento los medios ingleses especularon una posible separación de la pareja, este lanzamiento deja esa hipótesis descartada.

La protagonista de Cincuentas Sombras de Grey no estuvo sola en la producción de este proyecto musical, sino que el director Cory Bailey la ayudó a contar la historia de amor del videoclip.

En el vídeo se ve a un grupo de personas bailando en Rivoli Ballroom, un antiguo salón de baile de los años cincuenta.

La historia gira alrededor de una joven pareja, de la que se describe -por medio de una coreografía- la evolución de la relación. Los dos cambian de vestimenta y el paso de los años se nota modificaciones en su aspecto físico; al final aparecen como una pareja de ancianos enamorados.

Pese a que la pareja de Chris Martin está desarrollando sus habilidades como directora, no ha dejado su trabajo como actriz. A comienzos de año se estrenó The Nowhere Inn y falta poco para que se la pueda ver en Covers, una historia ambientada en la industria musical de Hollywood.

Dakota Johnson y Chris Martin tienen una relación de tres años y siempre han sido muy discretos. No suelen hablar de su romance en medios y tampoco han realizado una aparición juntos en algún evento.