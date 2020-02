Brad Pitt y Jennifer Aniston tendrían “vacaciones secretas”, según The Mirror

Brad Pitt y Jennifer Aniston siguen dando qué hablar por el acercamiento que protagonizaron en lo Sag Awards, el pasado 19 de enero.

No obstante, el encuentro no se volvió a repetir en la ceremonia de los premios Oscar, pues la actriz optó por no asistir a dicho evento porque “no tenía nada que hacer allí”. ‘Jen’ no fue nominada a ninguna categoría y tampoco fue invitada como presentadora.

Brad Pitt y Jennifer Aniston causaron furor en su encuentro durante los Sag Awards.

Esta situación causó un poco de decepción entre sus millones de seguidores, quienes esperaron con ansias otro acercamiento. Sin embargo, la revista People aseguró que la exprotagonista de Friends sí asistió al after party, que año tras año organiza Vanity Fair, y estuvo muy cerca de Brad Pitt.

En medio de todas estas especulaciones, pues – hasta el momento – no hay fotos que confirmen el segundo encuentro, el medio británico The Mirror vuelve a encender las alarmas.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se darían unas vacaciones juntos.

El prestigioso portal señaló que los exesposos planean “escaparse” de todos para darse unas merecidas vacaciones a uno de los bungalows más exclusivos en todo LA.

“Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían estar a días de reavivar su romance, ya que planean una escapada secreta para celebrar la victoria del actor en los Oscar”, se lee en el portal.

Asimismo, el medio británico señaló que, de acuerdo con informes recientes, Brad y Jen han reservado un breve descanso para tratar de volver a encender su llama.

“Brad y Jen tienen una fecha secreta para celebrar su victoria en el Oscar”, dijo una fuente a la revista Heat, que recoge The Mirror.

Romance de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Brad Pitt y Jennifer Aniston empezaron a salir en 1999 y a los pocos meses anunciaron su compromiso. Los actores se casaron el 2000, sin embargo, el divorcio llegó en el 2005 en medio de rumores de infidelidad por parte del intérprete con Angelina Jolie.