Ben Affleck reveló que recayó en el alcohol cuando se separó de Jennifer Garner

Ben Affleck es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, pues tiene en su haber dos premios Oscar: mejor película por Argo y mejor guion original por Good Will Hunting.

No obstante, y a pesar de tener todo el éxito del mundo, el intérprete de 47 años casi manda en picada toda su carrera por sus problemas con el alcohol.

Ben Affleck, Jennifer Aniston, Alcoholismo

La adicción no solo le puso en una encrucijada en lo profesional, sino, también en su vida familiar. Ben Affleck estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos.

La relación llegó a su fin, luego que el actor engañara a su esposa con la niñera de sus hijos, según confirmó la revista People. Además, los problemas con el alcohol empeoraron la situación. Finalmente, la pareja se divorció en 2018, desatando una crisis en Ben, quien tuvo que volver a ser internado en rehabilitación.

Durante una entrevista que recoge Infobae, el actor habló sobre aquella complicada situación que vivió.

“Bebí relativamente de manera normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando, esto fue entre 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó aún más problemas matrimoniales”, señaló.

Debido a su complicada situación, Ben Affleck fue desterrado de DC y no volvió a interpretar a Batman, uno de los superhéroes más famosos del mundo.

Ben Affleck se arrepiente de su divorcio

Ya más consciente de sus actos, Ben Affleck contó que de lo más arrepiente es haberse separado de Jennifer Garner por culpa del alcoholismo.

“De lo que más me arrepiento en mi vida es de este divorcio (... ) La vergüenza es realmente tóxica. No hay nada positivo que obtener de la vergüenza. Es solo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio”.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y golpearme (...) Ciertamente he cometido errores, ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento”, detalló.