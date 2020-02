Anahí de Cárdenas indignada por fuertes críticas a outfit en alfombra roja de Locos de Amor 3

Anahí de Cárdenas se habría molestado con un comentario desatinado que se hizo en Mujeres al mando cuando se encontraban haciendo críticas al outfit de los famosos en las últimas premieres de las películas peruanas Locos de Amor 3 y La Foquita: el 10 de la Calle.

Todo transcurría sin mayores percances. Los especialistas en moda daban sus opiniones sobre la vestimenta de los famosos en los estrenos de los films antes mencionados, cuando fue el turno de evaluar a Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas está llevando una dura batalla contra el cáncer.

La actriz decidió asistir a la premier de la cinta Locos de Amor 3 arropada con un vestido largo y claro (típico de verano), acompañado de un saco de tonos azules y lo que los especialistas clasificaron como un “turbante” de color anaranjado.

La mayoría de los comentarios al outfit se centraron, principalmente, en el turbante que portaba Anahí de Cárdenas, olvidando un gran detalle: que la actriz lleva esta prenda a causa de las quimioterapias que produjeron la caída de su cabello.

En la última emisión de Mujeres al mando se hizo un comentario desatinado sobre Anahí de Cárdenas.

“El look de Anahí ¿va o no va?”, cuestiona Cathy Sáenz, a lo que se argumentan estas respuestas:

“Es un saco invernal con un vestido veraniego. Me gusta el turbante, a ella le queda, tiene facciones lindas y muy finas. El saco es el que tu esposo te da cuando tienes frío y te da el chal”.

Anahí de Cárdenas asistió a la premier de la cinta Locos de Amor 3.

Otro comentario dice lo siguiente sobre el outfit de Anahí de Cárdenas: “Me encantó. Los labios rojos, el turbante está muy de moda, va con ella. Me fascinó, para mí sí va. El saquito es cuando salgo se una fiesta a las 5 de la mañana y mi amor me da para que me abrigue”.

Tras estos comentarios, Anahí de Cárdenas decidió expresarse en su cuenta de Instagram y demostrar que no le gustó para nada dichas opiniones, pero en vez de mostrar molestia apeló al sarcasmo.

“¿En serio? A ver... no me queda de otra jajaja (respecto a usar turbante) … Qué suerte que el turbante está de moda”, sentenció la actriz en Instagram.

En la siguiente historia de Instagram escribió “se pasan”, para luego expresar lo siguiente: “Por recomendación de mi amiga @anialva vamos a empezar a hacer vendas, yesos y muletas fashion, vías de colores y cateter ports glow in the dark...”

Respuesta de Anahí de Cárdenas a críticas en Mujeres al mando.

Rodrigo González molesto

Quien tampoco fue ajeno a estos comentarios vertidos en Mujeres al Mando fue Rodrigo González, quien decidió dar su crítica al programa de Latina al considerar dichos comentarios como “desatinados”.

“Desatinado comentario en ‘nadie las ve al mando’ genera fastidio en Anahí de Cárdenas”, comentó Rodrigo González en sus historias de Instagram.