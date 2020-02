El desatinado comentario de Nicola Porcella generó la indignación no solo de los cibernautas, sino también de Alexandra Hörler, quien puso en su lugar al ex chico reality.

La periodista deportiva se sumó a la lluvia de críticas hacia el conductor de Todo por Amor, asegurando que ella no tolera palabras de este tipo.

A través de su cuenta de Twitter, la figura del mundo deportivo Alexandra Hörler arremetió contra la expareja de Angie Arizaga calificando sus exp´resiones como fuera de lugar.

“Estas “bromas” son bajas. No dan risa, dan rabia. Es una falta de respeto y, además, descolocas, incómodas y dejas vulnerable a tu compañera. Si te dicen algo así, no te calles. Defiéndete. Date tu lugar y ponlo en el suyo. Las mujeres no son pedazos de carne por los que se paga”, escribió en su red social.

Por otro lado, alentó a las mujeres a no permitir este tipo de ofensas y menos si encuentran en un medio. “Callar ante estas situaciones es avalar y normalizar estas actitudes. No calles porque estás al aire. No calles porque hay más gente, para no hacer problemas. Si alguien te ofende así, el problema es él, no tú. Él es el equivocado, no tú. Tú sólo ejerce tu derecho al respeto y dignidad”, publicó en su Twitter.

Así como la periodista, muchos internautas también manifestaron su molestia por lo ocurrido durante la transmisión del programa Todo por Amor.

Asimomismo, la ex ministra de la mujer, Ana Jara velásquez quien no dudó en manifestarse. “Es un comentario que calza en el Delito de trata de personas. Mi solidaridad con Karina”, exclamó la otrora autoridad.