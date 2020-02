Ozzy Osbourne cancela gira Norteamericana por mal de Párkinson

Era de esperarse. Tras dos postergaciones previas, Ozzy Osbourne canceló su gira norteamericana de despedida, “No More Tours 2”, para poder descansar y recibir su tratamiento por el mal de Párkinson que padece, y que le fue diagnosticado el año pasado. “La gira ha sido cancelada para permitir que Ozzy siga recuperándose de varios problemas de salud a los que se ha enfrentado durante el último año. Esta decisión fue tomada por los fans que han estado guardando entradas para espectáculos reprogramados y se les ha pedido que cambien de planes varias veces”, se lee en el comunicado.

“No quiero empezar una gira y luego cancelar espectáculos en el último minuto, ya que no es justo para los fans. Prefiero que reciban un reembolso ahora y cuando haga la gira por Norteamérica, todos los que compraron una entrada para estos shows serán los primeros para comprar entradas en ese momento”, agrega el propio Ozzy Osbourne en la misiva.

Según ha trascendido, Osbourne visitó a un especialista en Suiza antes de los programado, para poder iniciar un tratamiento que durará entre seis y ocho semanas. Por tal motivo, se vio obligado a cancelar su gira en Norteamérica, sin embargo, espera volver al escenario en octubre en el tramo europeo de “No More Tours 2”, que tiene una parada prevista el 22 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

En enero último Ozzy Osbourne confesó en una entrevista para Good Morning América en la que estuvo acompañado por su esposa que sufría del mal de Párkinson. “Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último concierto en la Nochevieja de 2018 en el Forum de Los Ángeles. Entonces tuve una mala caída y tuve que operarme de mi cuello, que dañó todos mis nervios. No soy bueno guardando secretos. No puedo andar por ahí con esto más, porque es como que se me están acabando las excusas, ¿entiendes?”, dijo en aquella oportunidad y su esposa Sharon confirmó el diagnóstico.