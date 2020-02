Durante la reciente edición del programa Válgame, Mónica Cabrejos y Janet Barboza expresaron su indignación y tuvieron duras críticas contra los cibernautas que han aparecido para atacar a los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán por medio de las redes sociales.

“Lamentable, absolutamente lamentable. La verdad es que no entendemos cómo personas adultas se metan a las redes sociales de una criatura, en este caso puntualmente como es el Instagram de dos de los hijos mayores de Jefferson Farfán, como es la niña y el hijo que tiene con Melissa Klug, y han recibido todo tipo de insultos. A mi no me cabe en la cabeza cómo es posible que estas criaturas, además, estén expuestas a las redes sociales para que reciban toda una avalancha de críticas”, señaló Janet Barboza.