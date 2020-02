‘Maestros de la costura’, el talent show de España, emitió un capítulo más el último lunes 17 de febrero donde los concursantes pusieron a prueba sus capacidades para la confección de prendas de vestir.

El programa conducido por Raquel Sánchez Silva trajo consigo la eliminación de Margarita, una de las favoritas para llevarse el triunfo, pero que contra todo pronóstico fue eliminada de la competencia por el jurado.

Para esta ocasión, el espacio producido por RTVE, puso como prueba de eliminación la realización de ropa a medida y la aplicación de tinte a las prendas que escogieran los participantes. Para esto último, la producción organizó una clase sobre como utilizar el tintado ya que nadie en la competencia tenía conocimiento.

A pesar que se les explicó los conceptos del teñido, Margarita cometió los errores de haber elegido una prenda que no agarraba el tinte y pese a ello, aplicó el color de manera directa. “No atendiste en la clase magistral que os dimos, y eso se refleja en tu prenda”, dijo Caprile, uno de los jurados del talent show.

“No ha sido mi intención. Ha sido un error”, dijo una abrumada Margarita. “Ha sido una experiencia buena pero me quedo con la pena de que los jueces no me han llegado a conocer”, replicó la participante momentos antes de abandonar el set.

Después de su salida, Raquel Sánchez Silva confesó que fue una sorpresa inesperada tener que decirle adiós a Margarita. Cabe resaltar que la partícipe ganó varias pruebas durante varias entregas del show.