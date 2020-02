Los Rodríguez y el más allá (de la comedia familiar)

En la comedia Los Rodríguez y el más allá, del director Paco Arango, una familia “normal”, como la describe, descubre que el abuelo difunto no era humano. “Es un poco usar el humor surrealista, un poco la ciencia ficción bien hecha, porque los efectos los hicieron la gente de ‘Juego de tronos’”, nos dijo por WhatsApp el cineasta nominado al Goya por Lo que de verdad importa.

Para el director fue “un lujo” contar con Geraldine Chaplin en el reparto. “Yo soy fan… hay gente que le gusta Messi o Cristiano Ronaldo, pero para mí trabajar con ella ha sido extraordinario. Con ella y los otros actores hicimos un gran grupo de amigos, no había competitividad, ni mala ‘onda’. Geraldine fue un amor”. La película también es el tercer proyecto benéfico de Arango, quien trabaja contra el cáncer de niños desde el 2001. Con la taquilla de su primera cinta hizo un centro de trasplantes de médula ósea. Los ingresos de la taquilla de Los Rodríguez y el más allá quedarán en Perú. “Yo he tenido en el hospital niños peruanos, lamentablemente a dos de ellos los perdí. Tengo mucha fe y creo que son ángeles. A Perú le tengo un cariño innato”.

Ahora tiene su propia fundación, pero ¿cómo nace la idea de juntar la lucha contra el cáncer de niños y el cine?

Empecé un voluntariado, quería donar mi tiempo y entré por la puerta del hospital y literalmente no salí. Yo hice un pacto conmigo mismo, que mis películas tengas tres propósitos, obviamente entretener, sino sería un tonto bendito (ríe). Tenía que ser buena y eficaz, ¿no? Y luego, los otros dos son: generar recursos para niños con cáncer y concienciar a todo mundo que cada país tiene que dar su hombro para ayudar.

Está de acuerdo con discursos como los de Joaquín Phoenix, entonces.

Sí, creo que si todo ser humano dedicara una mínima parte de su vida para ayudar al prójimo en lo que escogiesen, este mundo sin duda sería mejor. Es nuestra responsabilidad dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Yo me he casado con esta causa. Pero la filosofía es que puedes hacer el bien y al mismo tiempo hacer tu profesión.

Por cierto, convocó a Plácido Domingo antes de las denuncias que tuvo por acoso...

Pues conocí a Plácido justamente cuando le hice la petición de hacer la película y no había ocurrido nada de eso. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ese hombre que lo hizo sin cobrar, que lo hizo por los niños con cáncer, lo hizo de una forma de verdad, armoniosa. Lo que ha surgido después ha sido desafortunado, el tema es desafortunado, yo no ejerzo opinión (periodistas en España compartieron a fines del 2019 una foto del afiche en el que ya no aparecía el tenor).

¿Cuál es su proyecto más cercano?

Once por ciento, que es una película que coescribí con Ronald Bass (ganador del Óscar por Rain Man). Ocurre en New York, una fábula muy divertida sobre una señora que tiene una casita que todo el mundo quiere comprar, porque el terreno vale un dineral. La señora no solo no vende, sino que tiene 10 inquilinos con muy mala suerte y muy pobres, a los que les cobra como 8 dólares al mes. Ese es mi proyecto más gordo con el que internacionalmente podré hacer más ruido, sería en inglés y, una vez más, 100% benéfico.

¿En qué etapa están?

Depende de cuánto recemos (ríe). Ya tengo la mitad del presupuesto, es que es un elenco de mucha gente y necesito la credibilidad de un productor muy importante. Ahora mismo lo tiene alguien en Estados Unidos. No es fácil juntar a diez actores y yo, aunque tenga mi pequeña fama, habrá muchos que dirán Paco... ¿who? (ríe), pero estoy en ello, esa de verdad va a ser la ‘bomba’.

¿Tiene un nombre en mente?

Yo tenía a Julie Andrews (para interpretar a la dueña del inmueble), esto fue hace muchos años. Mi personaje principal es uno de los inquilinos, él era un abogado maravilloso, pero perdió a su esposa y a su niñita en un accidente horrible con un borracho. Así que se volvió medio loco y está melancólicamente viviendo la vida. ¿Si hablaremos de la discriminación? Esto (en la película) va a despertar la conciencia de todo el mundo.