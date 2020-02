Justin Bieber tras protagonizar triste escena en la calle junto a su esposa: “¿No tengo permiso para llorar?”

Justin Bieber recordó todo el revuelo que causaron las fotografías en las que fue captado llorando en un parque de Nueva York junto a su esposa Hailey Baldwin y cuestionó duramente a los medios y fanáticos que creen saber las situaciones que atraviesa en su vida.

En la última entrega de su documental biográfico Originals Justin Bieber: Seasons, el cantante remembró aquel momento en que se quebró durante una conversación íntima con su pareja. “Solo estoy siendo una persona normal y estoy llorando”, señaló en el nuevo capítulo lanzado el lunes en People.

El intérprete de ‘Yummy’ reflexionó sobre su rol como personaje público y las percepciones que tiene la gente hacia él y lo que vive en su día a día. “Cuando estoy en los medios de comunicación y miro cosas en Internet y la gente dice: ‘Justin está molesto, ¿por qué está molesto?’”.

justin Bieber fue captado llorando junto a Hailey Baldwin en agosto de 2018

"Es como si no me dieran permiso para estar molesto. No tengo permiso para ser, ya sabes, humano y derramar lágrimas. Hay tantas personas todos los días que están conversando con su hija o esposa su madre y se descomponen, ¿Sabes? Pero no tienen cámaras que los capturen", acotó el artista de 25 años.

Justin Bieber lanzó su documental biográfico Seasons, el pasado 27 de enero.

“Entonces la gente dice '¿Está bien? ¿Tiene un colapso mental? Y solo estoy emocional ... y eso está bien”, agregó Justin Bieber, quien ha recibido el apoyo de su joven esposa Hailey Baldwin, la que también da sus descargos sobre los difíciles momentos que atravesó el cantante, en el documental publicado en YouTube.