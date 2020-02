Jely Reátegui fue el centro de los comentarios en las redes sociales tras una polémica publicación en Twitter. La actriz defendió a las producciones peruanas luego de que varios usuarios criticaran el cine nacional.

Su respuesta generó opiniones divididas en la popular red social. Cientos de comentarios invadían su ‘tuit’; sin embargo, luego de varias horas, los cibernautas se dieron cuenta de que el ‘post’ ya no existía.

El nombre de Jely Reátegui fue muy comentado en Twitter por sus declaraciones.

Por tal motivo, la actriz se pronunció en Instagram y a través de sus historias reveló el motivo del porqué eliminó su Twitter.

“Hice un comentario en Twitter, donde invitaba a la gente a que dejara de criticar el cine peruano y que si tanto lo hacen que hagan sus propias películas”, contó Jely Reátegui.

"Se me fueron encima y me asusté, incluso me enviaron mensajes privados diciéndome que debería estar muerta y me asusté. Por eso decidí eliminar mi cuenta. Eso es todo", reveló la actriz peruana.

Tras esto, no especificó si cuándo volvería a reaparecer en la red social del pajarito. No obstante, minimizó el acto y reiteró que son hechos fortuitos de internet,

¿Qué dijo Jely Reátegui sobre el cine?

La actriz Jely Reátegui dejó un fuerte mensaje en Twitter, arremetiendo contra quienes criticaban el cine peruano. Por ello, decidió publicar un ‘tuit’ donde expresa lo siguiente:

Captura de Twitter.

"Es muy fácil criticar y tirar mier... Si tanto odias las película peruanas (qué por cierto hay de todos los tipos, para todos los públicos), escribe tu guión y haz una como las que te gustan. Suerte con eso; y una vez que la termines, suerte con la difusión y con el público”, escribió.