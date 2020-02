La empresaria Melissa Klug se pronunció acerca de las recientes declaraciones que hizo doña Charo, madre de Jefferson Farfán, en una entrevista para “Día D”.

En una conversación por WhatsApp con una de productora del programa ‘América Hoy’, la ‘Blanca de Chucuito’ finalmente habló sobre los comentarios que hizo su exsuegra en televisión.

Melissa Klug indicó que no opinará absolutamente nada sobre la entrevista que dio doña Charo, pues prefiere priorizar el bienestar de sus dos menores hijos. “Por recomendación de mi abogado y por la paz mental de mis hijos, no voy a declarar sobre el tema. Estoy asesorándome correctamente para saber qué paso dar”, señaló.

Asimismo, cuando le preguntaron por qué en los audios que reveló la madre de Jefferson Farfán en “Día D” solo se escucha su voz y no la del futbolista contestó: “Para toda conversación hay preguntas y hay respuestas ¿no?”.

Doña Charo acusa a Melissa Klug de ir a fiesta y dejar solos a sus hijos

En la entrevista que ofreció a ‘Día D’, doña Charo contó que, en una ocasión, Melissa Klug se fue a celebrar una fiesta y dejó sin comida a sus hijos, por lo que ella tuvo que acudir a ver a sus nietos.

“Mi hijo me llamo, me dijo que los bebes estaban de hambre y no habían comido, me dijo me he peleado con ella porque cómo es posible que ella no está, están solos con Fredy, que es el guardían(...) mamá ayúdame con esto, tu estás más cerca”, señaló la madre de Jefferson Farfán, sustentando sus declaraciones con unos audios.

¿Qué decía Melissa Klug en los audios de doña Charo? “Estoy con mis amigas , que les lleve comida pues si puede, ahora estoy con 50 mil amigos...Dejame estar tranquila, ya voy a ir a la casa, ya fue tu mama a dejarles comida. No me jod*s porque voy y te hago chongo, ya no me jod*s, ya me llamo Fredy, no me jod...s mier...", son las palabras que dice la empresaria en las grabaciones expuestas.