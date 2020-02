El escándalo de Jefferson Farfán y Melissa Klug ha generado que se recuerde la vez que el futbolista se negó a firmar la paternidad de su hija mayor Maialen, fruto de su primera relación con Mercedes Carrasco.

Todo empezó cuando Doña Charo brindó una entrevista exclusiva a Día D, allí la madre del seleccionado peruano aseguró que Melissa Klug se metió en la relación de su hijo y Mercedes Carrasco, quienes eran enamorados consentidos por ambas familias.

Sin embargo, Magaly Medina decidió emitir un informe donde se recuerda que Jefferson Farfán fue denunciado por Mercedes Carrasco para que reconozca a su hija recién nacida. El futbolista se negaba e incluso acusó a la madre de Maialen de planear el embarazo.

Ante las polémicas imágenes de la abogada reclamando a la ‘Foquita’ que firme a su hija y la lectura que hizo Magaly Medina, en ese entonces, de los argumentos de Jefferson Farfán para negarse a reconocer a la bebé, Maialen Farfán decidió bloquear su cuenta de Instagram que contaba con cientos de seguidores.

Hija mayor de Jefferson Farfán bloquea cuenta de Instagram tras emitirse informe de Magaly Medina.

La vez que Jefferson Farfán se negó a reconocer a su hija

Magaly Medina cubrió la denuncia de Mercedes Carrasco cuando salió a la luz y colocó en el ‘ojo de la tormenta’ a Jefferson Farfán.

La periodista de ATV leyó el documento, donde se indicaba lo siguiente: “Solo me queda pensar que esta es una sucia maniobra para obtener una beneficio económico que le asegura a ella un estándar de vida que de otra manera no lo hubiera conseguido. Actualmente, existen diversas formas de control de la natalidad, lo que no me exonera de mi responsabilidad por no tomar las precauciones del caso por medio de un preservativo, pero también es cierto que una mujer sale embarazada cuando quiere”.