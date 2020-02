Gian Piero Díaz fue reemplazado por Maria Pía Copello tras abandonar ‘Esto es guerra’. El exconductor del reality aseguró que se retiraba por motivos personales y que estaría de regreso en los próximos días.

Sin embargo, para sus fans existe la ligera sospecha de que el excompañero de Jazmín Pinedo estaría incómodo con los cambios que sufrido el programa de América Televisión.

Como se recuerda, Mathías Brivio ingresó a Latina y abandonó la conducción de “Esto es guerra”. Por su parte, Jazmín Pinedo causó un escándalo al presentarse en el set del reality, por lo que fue demandada con una fuerte suma de dinero.

Incluso, hasta el momento el programa de competencia anuncia la presencia de un tercer conductor, que las redes especulan que sería Rodrigo González.

Ante ello, a través de Instagram, Gian Piero Díaz envió un mensaje en referencia a los buenos momentos que se viven y que luego al terminar, se extrañan.

Gian Piero Díaz y su mensaje tras ser reemplazado por Maria Pía en “Esto es guerra”. Captura: Instagram

¿Por qué Gian Piero Díaz se fue de “Esto es guerra”?

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan. Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, explicó Gian Piero Díaz al anunciar su retiro del programa.

Pero, según informan medios locales, el conductor de televisión se ausentó del reality porque tiene planeado viajar a Estados Unidos para asistir a una presentación de su hija. El día miércoles, él se estaría incorporando a ‘Esto es guerra’.