Anuel AA suele publicar en sus redes sociales, especialmente Instagram, mensajes de amor hacia su novia, la colombiana Karol G. Además de este tipo de detalles, el intérprete de ‘Secreto’ comparte las joyas y autos lujosos que adquiere.

Sin embargo, el cantante puertorriqueño hizo un alto a sus post para tomarse un momento y dedicarle un tierno saludo a su madre, la señora Nilda Santiago, quien lo acompañó en sus momentos más complicados de su vida.

Anuel AA

Anuel AA usó su cuenta oficial de Twitter para comentar que la mujer que le dio la vida estuvo con él cuando fue ingresado a una cárcel por posesión de armas de manera ilícita.

"Amo a mi mamá en una manera que no hay explicación que exista para describirlo, se mantuvo ahí conmigo día y noche abrazando mi espíritu todo ese tiempo que estuve preso. Valoren a sus madres”, escribió el reggaetonero.

Anuel AA

Ese no fue el único mensaje dirigido para Nilda Santiago. En otro post, publicado el pasado 12 de febrero, Anuel AA expresó: “Dios bendiga a todas las madres en el cielo y en la tierra”.

Cabe mencionar que el año pasado, el intérprete de ‘China’ reveló que compró una casa para su mamá.

“Ya yo le compré una casa a mi mamá y a mi hijo... ¡Ya yo cumplí mi sueño! El futuro de mi familia está seguro. Ya me puedo morir tranquilo”, señaló en aquella oportunidad.

Anuel AA pide perdón a su madre

Durante el Día de la Madre del 2018, Anuel AA difundió un extenso reconocimiento a su madre por el todo el sufrimiento que le hizo pasar.

“Te amo mami, perdón por to el dolor por el que te hice pasar y por todo el sufrimiento que viviste por mi culpa... yo nunca me dí cuenta que si me trancaban tú ibas a hacer la sentencia día a día conmigo".