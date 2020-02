El mundo de la música electrónica se encuentra de luto a causa de la muerte del DJ y productor Andrew Weatherall, quien dejó de existir producto de una embolia pulmonar.

A través de un comunicado enviado por su agente, se dio a conocer las causas del lamentable deceso del hombre de 56 años, el cual recogió el medio especializado Pitchfork.

PUEDES VER: DJ Steve Aoki alborotó a sus seguidores en el Festival de Música Electrónica [VIDEO]

Andrew Weatherall muere, DJ británico

“Sentimos mucho anunciarles que Andrew Weatherall, el famoso disc jockey y músico, murió esta mañana (lunes) temprano en el hospital londinense de Whipps Cross”, se lee en la primera parte del texto.

“Estaba hospitalizado por una embolia pulmonar, y un coágulo de sangre alcanzó su corazón… Su muerte fue rápida y tranquila", precisó.

Weatherall nació Windsor, una pequeña ciudad del condado de Berkshire, cercana a Londres, en 1963. Antes de cumplir 20 años empezó a militar en el ambiente post-punk de principios de los 80, época en la que ya colaboraba con alguna que otra publicación. En aquel entonces aspiraba a convertirse en periodista musical.

Andrew Weatherall muere, DJ británico

¿Quién fue Andrew Weatherall?

Andrew Weatherall fue una de las principales figuras y pioneros del movimiento electro acid house a finales de los 1980. Se hizo conocido gracias a sus canciones “World in motion” de New Order, “Soon” de My Blood Valentine o “Hallelujah” de Happy Mondays, también fundó su grupo de tecno experimental, Sabres of Paradise.

Además, firmó mezclas para Saint Etienne, y Primal Scream, banda a la que llevó del rock a la electrónica en el fundacional Screamadelica (1991), tercer álbum de la banda liderada por Bobby Gillespie, y primero en ganar el Mercury Prize del Reino Unido.

Andrew Weatherall muere, DJ británico

Asimismo, en 2006 debutó como solista con el EP “The Bullet Catcher’s Apprentice” y su último álbum fue “Qualia” en 2017.