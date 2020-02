Muere el DJ Andrew Weatherall a causa de una embolia pulmonar

El mundo de la música electrónica se encuentra de luto a causa de la muerte del DJ y productor Andrew Weatherall, quien dejó de existir producto de una embolia pulmonar.

A través de un comunicado enviado por su agente, se dio a conocer las causas del lamentable deceso del hombre de 56 años, el cual recogió el medio especializado Pitchfork.

Embolia pulmonar acabó con la vida de Andrew Weatherall.

“Sentimos mucho anunciarles que Andrew Weatherall, el famoso disc jockey y músico, murió esta mañana (lunes) temprano en el hospital londinense de Whipps Cross”, se lee en la primera parte del texto.

“Estaba hospitalizado por una embolia pulmonar, y un coágulo de sangre alcanzó su corazón… Su muerte fue rápida y tranquila", precisó.

Weatherall nació Windsor, una pequeña ciudad del condado de Berkshire, cercana a Londres, en 1963. Antes de cumplir 20 años empezó a militar en el ambiente post-punk de principios de los 80, época en la que ya colaboraba con alguna que otra publicación. En aquel entonces aspiraba a convertirse en periodista musical.

Andrew Weatherall falleció a los 56 años.

¿Quién fue Andrew Weatherall?

Andrew Weatherall fue una de las principales figuras y pioneros del movimiento electro acid house a finales de los 1980. Se hizo conocido gracias a sus canciones “World in motion” de New Order, “Soon” de My Blood Valentine o “Hallelujah” de Happy Mondays, también fundó su grupo de tecno experimental, Sabres of Paradise.

Además, firmó mezclas para Saint Etienne, y Primal Scream, banda a la que llevó del rock a la electrónica en el fundacional Screamadelica (1991), tercer álbum de la banda liderada por Bobby Gillespie, y primero en ganar el Mercury Prize del Reino Unido.

Andrew Weatherall siempre tuvo inclinación por la música electrónica.

Asimismo, en 2006 debutó como solista con el EP “The Bullet Catcher’s Apprentice” y su último álbum fue “Qualia” en 2017.