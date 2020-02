A finales de septiembre de 2018, Al Pacino empezó a salir con la actriz y compositora israelí Meital Dohan. En aquella época, el veterano intérprete tenía 78 años, mientras que su novia 39. Sin embargo, todo el amor que se juraron llegó a su fin.

Los rumores de separación nacieron luego que Al Pacino asistiera solo a los premios Oscar 2020, el pasado 9 de febrero. El actor llegó hasta la ceremonia para pelear su nominación a mejor actor de reparto por “El Irlandés”. No obstante, la estatuilla dorada cayó en manos de Brad Pitt por la cinta “Érase una vez en Hollywood”.

PUEDES VER: Al Pacino sufrió estrepitosa caída en los BAFTA 2020

Ante las especulaciones desatadas, Meital Dohan ofreció una entrevista a la revista israelí LaIshá (Para la mujer), donde confirmó la ruptura con el experimentado actor.

Al Pacino, Meital Dohan

Dohan señaló que el principal factor que la llevó a finalizar el romance fue la edad, los casi 40 años de diferencia.

"Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino (…) La diferencia de edad es difícil, sí. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser honesta. Así que, incluso con todo mi amor, no duró ", señaló.

La actriz de la serie Weeds también contó que otro punto que la llevó a tomar la decisión era que a Al Pacino “no le gustaba gastar dinero”.

“¿Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero?... Sólo me compró flores”, agregó.

Meital Dohan sigue amando a Al Pacino

A pesar que ya no es pareja de Al Pacino, Meital Dohan aseguró que aún siente muchos cariño y amor por el actor.

“Tuve una pelea con él y lo dejé recientemente, pero, por supuesto, realmente lo amo y lo aprecio, y me alegré de estar allí para él cuando me necesitaba, y de ser parte de su legado (... ) Es un honor para mí. Me alegra que esta relación entre nosotros haya sucedido y espero que sigamos siendo buenos amigos”, comentó.