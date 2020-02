La cantante Yahaira Plasencia fue abordada por las cámaras de ‘Válgame’, las cuales no dudaron en preguntarle acerca del conflicto que están protagonizando Melissa Klug y Jefferson Farfán.

Como se conoce, la “Blanca de Chucuito” dijo que ella no tenía por qué hacer comentarios sobre ese tema.

“Yo estoy tranquila, la verdad no le presto oídos a nadie, yo estoy enfocada en mis cosas”, aseguró la salsera al respecto.

Asimismo, reiteró que nunca hace comentarios acerca de Melissa Klug. “Nunca la he mencionado. Muéstrame una entrevista donde yo haya hablado mal de la señora, nunca, jamás. Nunca he respondido a nadie, siempre he estado tranquila. En realidad, la gente que habla mal de mi no me suma ni me resta”, mencionó la ‘Reina del Totó'.

Por otro lado, también fue consultada si es que piensa que la cercanía que tiene ella con la madre de Jefferson Farfán le molesta a Melissa Klug. “Yo no tengo nada que ver ahí. Yo no tengo nada que ver, ni decir tampoco. Estoy tranquila”, dijo la ‘amiga’ de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia Foto: captura

Asimismo, en el reportaje de ‘Día D’ sobre los audios que Doña Charo tiene de Melissa Klug, ella afirma la buena relación que tiene con la intérprete.

“¿Por qué me voy a llevar mal con Yahaira? Yo me llevo bien con la persona que se merece que me lleve bien”, reveló Doña Charo y afirmó que Yahaira Plasencia sí merece llevarse bien con ella.

Además, la madre de Jefferson Farfán indicó que nadie va a decidir sobre sus amistades, refiriéndose claramente a Melissa Klug.

“Yo salgo con quien yo quiero y con quien yo me lleve bien, a mi nadie me va elegir las amistades y menos la señora. Siempre andaré con ella del brazo cuantas veces yo quiera, y a mí nadie me va a mandar con quien ande o con quien no ande, ese es un tema mío”, dijo.

Finalmente, Yahaira Plasencia, fue consultada el fin de semana sobre su situación sentimental. “Todo súper bien, todo está muy bien. Estoy tranquila”, concluyó.