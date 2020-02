Juan Carlos Girauta es expulsado de ‘Todo es mentira’ por insultar a la audiencia [VIDEO]

No soportó más. Risto Mejide, quien regresó a la conducción de ‘Todo es mentira’ tras un accidente deportivo, frenó la forma en que Juan Carlos Girauta, exportavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, se dirigía a la audiencia echándolo del programa.

“No puedo dejar pasar por alto algo porque cuando veo que alguien se equivoca y no rectifica me sabe mal”, indicó el colaborador del programa que se emite por las tardes en Cuatro.

Y es que el pasado 10 de febrero Girauta se refirió a los espectadores con un calificativo fuerte. “No sabía que había tantos gilipollas entre nuestra audiencia”, señaló el expolítico. Su comentario era la respuesta a un vídeo reproducido en el programa en el que telespectador lo criticaban tildándolo de “violento”.

Frente a esto, Risto le solicitó la rectificación porque insultar a la audiencia es inadmisible, indicó el conductor. El momento no terminaría ahí, pues Girauta indicó que no lo haría, no se rectificaría. Esto molestó al colaborador quien dijo: “Recurrir al insulto es una falta de respeto y aquí vamos a respetar a todo el mundo, aunque no opine lo mismo que nosotros”.

PUEDES VER Willy Toledo irá a juicio el lunes por insultar a Dios y a la Virgen [VIDEO]

Girauta, quien no iba a dar su brazo a torcer, le indicó a Risto que no había insultado a la audiencia. “Llamé gilipollas a los espectadores que habían grabado los mensajes que aquí pusieron”, manifestó. Acto seguido instó a que era mejor que lo echaran.

“Pues adiós, Juan Carlos Girauta. Te tengo que echar. Lo siento mucho, me sabe muy mal. Lo siento por ti y lo siento por los espectadores”, concluyó el publicista.

PUEDES VER El martes tendrá alta probabilidad de lluvias para Málaga

Antes de abandonar el programa, Girauta terminó su intervención asegurando que la producción no lo respetó. “Yo no vengo a humillarme ante nadie. Aquí venís a hacer la caricatura de derecha e izquierda y conmigo no podéis. Quien no me ha respetado ha sido la gente seleccionada ahí [la audiencia] y por tanto la producción del programa no me ha respetado”, puntualizó.