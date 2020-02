Rebeca Escribens reprende a Melissa Klug y Jefferson Farfán por peleas en TV

La conductora de televisión Rebeca Escribens criticó duramente a Melissa Klug y Jefferson Farfán por el fuerte e interminable enfrentamiento que tienen por sus hijos.

Luego de mostrar una nota sobre las declaraciones de “América Espectáculos”, la presentadora se mostró muy preocupada por los menores, quienes se encuentran en medio de la disputa entre sus padres.

PUEDES VER Rodrigo González llama “machista” a doña Charo por criticar a Melissa Klug como madre

“Qué fuerte, que delicado realmente, qué pena, yo me pregunto si todo esto lo verán, lo escucharán los hijos de Jefferson Farfán y Melissa Klug a través de redes sociales, hoy que tienen acceso a ello. Dios mío, no saben el daño psicológico y emocional que pueden estar haciéndole a sus hijos”, aseveró.

Melissa Klug y Jefferson Farfán

Rebeca Escribens también dijo que no importa si la ‘Foquita’ Farfán y la ‘Blanca de Chucuito’ quieren continuar discutiendo y exhibiendo sus problemas públicamente. Sin embargo, precisó que lo único importante es el bienestar de Adriano y Jeremy Farfán.

“En lo único que coincido lamentablemente es en todo lo que se viene para esas dos criaturas, es lo único que a mí, como mamá, me preocupa (sic). Que se sigan arañando, que se saquen los ojos, que vean qué cosa hacen....qué pena me da por los niños”, aseveró la conductora de ‘América Espectáculos’.

Doña Charo acusa a Melissa Klug de ser mala madre

En una reciente entrevista para “Día D”, Doña Charo juzgó a Melissa Klug por su labor como madre. La progenitora de Farfán expuso audios que comprueban que la ‘Blanca de Chucuito’ se fue de fiesta y dejó solos a sus hijos en casa.

“Mi hijo me llamó, me dijo que los bebés estaban de hambre y no habían comido, me dijo me he peleado con ella porque cómo es posible que ella no está, están solos con Fredy, que es el guardían (...) mamá ayúdame con esto, tu estás más cerca”, aseveró.