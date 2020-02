Samahara Lobatón deja extraño mensaje tras ruptura con novio y audios de Melissa Klug

Samahara Lobatón compartió en sus historias de Instagram dejó un intrigante mensaje en medio de la noticia sobre los polémicos audios de su madre Melissa Klug, y la ruptura con Youna. La hija de Abel Lobatón se puso sensible y compartió una frase en la red social.

Como se recuerda, el último domingo, el ahora exnovio de la ‘influencer’ anunció el fin de su relación. Él lo compartió en sus historias, pero también Rodrigo González lo replicó en las suyas.

Samahara Lobatón no la estaría pasando bien estos dáis. Foto: Instagram

Allí, el joven comunicó que si es que no veían sus fotos con Samahara Lobatón en su ‘feed’ es porque habían terminado. “Si me preguntan por qué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos”, escribió.

Ese mismo día se emitió un reportaje donde la madre de Jefferson Farfán expuso un audios que le hacían quedar mal a Melissa Klug. En el material, la empresaria daba a entender que no le importaba el cuidado de sus hijos con el futbolista.

Dentro de este contexto, causó sorpresa el pronunciamiento de la joven en sus historias de Instagram con un misterioso refrán. Por lo leído, sería un mensaje hacia las personas que merecen cuidado, ayuda y protección.

Acompáñala bro', no te cuesta nada. Acompáñala, sea de mañana, tarde y noche. Acompáñala aunque ella te diga que no, en el fondo si quiere pero te dice eso para no molestarte. Ella camina mirando a todos lados con miedo. Acompáñala sea tu amiga, tu hermana, tu novia, una conocida y desconocida. No te cuesta nada. A ellas les cuesta la vida, si no las cuidamos nosotros, no las va a cuidar nadie", se lee en el texto.