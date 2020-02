Doña Charo, madre del futbolista Jefferson Farfán, no dio tregua a Melissa Klug y difundió una serie de reveladores audios de WhatsApp en los que se le puede oír en situaciones comprometedoras que involucran el cuidado de sus nietos.

“Ahí está la buena madre, la madre ejemplar y yo soy la mala abuela. Con eso ya demuestro (la verdad), no voy a hablar más del tema. Todo va a ser judicialmente", preciso Rosario Guadalupe al programa Día D.

En este sentido, consideró que la educación que Melissa Klug le da a sus nietos los lleva por el camino de la ambición y la superficialidad, muy distinta a la realidad que el futbolista vivió de niño en los arenales de Villa el Salvador cuando aún no era profesional.

"Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer, mientras no me eduque a mis nietos como debe ser y les de valores. Le está enseñando a ser materialistas”, asestó.

Además, criticó que la ‘blanca de Chucuito’ predisponga a los pequeños a sentir desprecio hacia ella y Jefferson Farfán, pese al gran esfuerzo que este último hace por darles todas las comodidades, tal y como se puede verificar en los incendiarios audios.

“Los está involucrando en cosas de gente mayor. Que sus problemas los resuelva con mi hijo en el Poder Judicial o dónde quiera, pero que no involucre a los niños. Los niños están completamente fríos conmigo, yo he ido ayer y están distantes. A mí me duele porque soy madre y a mi hijo yo no lo hice crecer con odio hacia su padre”, manifestó para Día D.

Melissa Klug estaba obsesionada con Yahaira Plasencia, denuncia Doña Charo

Doña Rosario Guadalupe brindó en “Día D” detalles desconocidos del por qué los hijos del futbolista Jefferson Farfán no llegaron al estreno de su nueva película. De acuerdo al destape, Melissa Klug fue el principal motivo de la ausencia de sus pequeños.

“Ella quería ver primero la película, para ver si salía o no Yahaira Plasencia. Lo había pedido”, contó la mamá del delantero del Lokomotiv.

En otro momento del informe, Doña Charo comentó que tres días antes del estreno de “La Foquita: el 10 de la calle”, Melissa Klug le advirtió a Fiorella Rivas -su allegada- que si Yahaira Plasencia iba al avant premiere de la película, no llevaría a sus hijos.

La madre del futbolista aseguró que la única razón de que ellos no hayan asistido era la presencia de la salsera. Por tal motivo se creó dicha carta notarial en donde el delantero del Lokomotiv le solicitó a la empresaria que sus pequeños puedan estar presentes.