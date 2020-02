La recordada actriz mexicana Lorena Rojas siguen generando gran nostalgia entre sus seguidores, después de cinco años de su muerte tras pelear una dura batalla contra el cáncer que le fue detectado desde 2008.

Gracias a sus principales actuaciones en telenovelas mexicanas, se logró ganar el corazón de todo el público en Latinoamérica, hoy en día siguen presente en los recuerdos de muchos, sobre todo por su constante lucha con esta dura enfermedad.

Recientemente, su hermana la actriz Mayra Rojas, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde recordó el cumpleaños de Lorena y su cariño por ella.

En la leyenda del post se lee: “Mi hermosa niña, mi cómplice, mi reina, hermana de mi alma... Grita mi corazón para que a donde tu ser este, me escuches. Festejo desde este espacio tu maravilloso existir porque, aunque tu presencia física no me acompañe, sé que siempre estás cerca, apoyándome en este paso por la vida. Orgullosa y agradecida de haber compartido junto a ti tantos y tantos inolvidables recuerdos que llevo tatuados en la memoria y en el corazón. ¡Gracias y felicidades en tu cumpleaños princesa! ¡Me haces mucha falta y te extrañare el resto de mis días!! ¡Te amo tanto!!! ¡Por aquí todo va bien mi amor!!”.

Lorena apareció en telenovelas como ‘Entre el amor y el deseo’, ‘Ladrón de corazones’, ‘Pecados ajenos’. En 16 de febrero del 2015, Latin World Entertaiment, que representó a Lorena hasta el 2009, informó sobre el deceso de la actriz de 44 años.

En el comunicado se leía: “Lorena, quien valientemente derrotó la enfermedad en diferentes etapas desde que fue diagnosticada en 2008, murió tranquilamente en su casa, rodeada del amor de su familia, su novio y sus amigos más cercanos”.

Su lucha contra el cáncer

Lorena fue diagnosticada con esta enfermedad en 2008, después de someterse a distintos análisis. La estrella mexicana enfrentó con valentía, y decidió iniciar una dura batalla para derrotar al cáncer.

Después de la operación, los médicos le informaron que tenía un tipo de cáncer más agresivo tipo 2, "probabilidad 3" por lo que la tenían que operar nuevamente y debería someterse a la quimioterapia.

¿Quién es Lorena Rojas?

Originaria de México, nació el 10 de febrero de 1971, es una conocida actriz y cantante mexicana de ascendencia costarricense por parte de padre, conocida por sus roles en populares telenovelas. Se casó con el empresario español Jorge Monje dos días antes de su muerte.