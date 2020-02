Laura Borlini le responde a Rodrigo González: “¡Qué pida disculpas!”

La argentina Laura Borlini, cansada de los comentarios de Rodrigo González, salió a dar la cara para defender su programa de las burlas emitidas por la exfigura de Latina.

“Yo tengo 20 años en la televisión y la gente sabe que existo. No voy a responder, no es mi estilo. No quiero entrar entrar en dimes y diretes a esta altura de mi vida. No me interesa aparecer en todas las portadas por responder una agresión”, sostuvo la presentadora de televisión.

PUEDES VER Laura Borlini y Rodrigo González llaman “incondicional” a Silvia Cornejo por lucirse con pareja

Asimismo, la conductora recalcó que a ella no le gusta mantener líos con nadie, que quizás antes lo hacía, pero ahora no le interesa estar vinculada a problemas así.

Laura Borlini consideró que Rodrigo González se excedió al colocar en sus historias a la hija de Karen Schwarz.

”De repente hace muchos años era más joven, no era mamá y tal vez si me enganchaba, hoy en día me gusta vivir tranquila, y el responder agresiones y que regresen más agresiones, me va a hacer más daño y no dejar ser feliz”, expresó Laura Borlini.

Laura Borlin le resaltó a Rodrigo González su años que lleva en los medios nacionales

De la misma manera, se le consultó sobre el fuerte calificativo que Rodrigo González utilizó para expresarse sobre el programa que conduce.

PUEDES VER Laura Borlini llama ‘sacavueltero’ a novio de Alejandra Baigorria

“Lo que yo pienso es que él ha dado una opinión y en algunos casos puedo concordar y en otros no. Específicamente en el caso del video donde están todos, me pareció que fue un exceso y yo lo dije con mucho respeto”, exclamó la argentina.

“Qué pida disculpas, fue lo que conversé, lo hice de forma constructiva. Yo pienso que los seres humanos no podemos lograr que todo el mundo piense igual que nosotros. Uno tiene que respetar las opiniones de los demás”, añadió la figura de Panamericana.